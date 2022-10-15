В Пензенской области пенсионерке выплатили деньги за погибшую дочь

15.10.2022 | 13:50

К Приволжскому транспортному прокурору обратилась пожилая жительница Пензенской области, лишившаяся дочери-кормилицы, погибшей под колесами поезда.

«Установлено, что на станции Лунино погибшая пересекала железнодорожный путь в неположенном месте перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но предотвратить наезд не удалось. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью», - рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре.

Согласно закону ответственность несет владелец источника повышенной опасности.

Пензенский транспортный прокурор обратился в Лунинский районный суд с иском к ОАО «РЖД» о взыскании в пользу пенсионерки компенсации причиненного вреда и расходов на погребение.

Суд удовлетворил иск: ОАО «РЖД» и страховая компания выплатили лишившейся дочери женщине более 100 тысяч рублей.

Это не первый случай, когда родственники погибших на железной дороге людей получают компенсацию морального и материального вреда.

Так, в Городищенском районе мужчина переходил пути и попал под поезд. В пользу его пожилых родителей суд взыскал 80 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и расходы на погребение сына.

Аналогичное решение было принято в отношении семьи 36-летнего мужчины, погибшего на перегоне станций Белинская - Кевда. У него остались двое детей - 10-летний и новорожденный младенец. Семье погибшего более возместили 240 тысяч рублей, а кроме того, компания «РЖД» должна ежемесячно выплачивать по 14 тысяч рублей каждому ребенку до их совершеннолетия.