Семья погибшего под поездом жителя области получила компенсацию

13.09.2022 | 15:39

В Пензенскую транспортную прокуратуру обратилась жительница региона за защитой прав своих детей, потерявших кормильца.

Трагедия произошла в апреле этого года. 36-летний мужчина был смертельно травмирован путеизмерительным поездом на 618-м километре перегона станций Белинская - Кевда. У него остались двое детей - 10-летний и новорожденный младенец, появившийся на свет незадолго до смерти отца.

В соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность в такой ситуации лежит на владельце источника повышенной опасности (в данном случае им является ОАО «РЖД»).

Пензенский транспортный прокурор обратился в Каменский городской суд Пензенской области с иском о взыскании в пользу вдовы и детей погибшего компенсации причиненного вреда и расходов на погребение.

«Суд удовлетворил требования. ОАО «РЖД» и страховая компания возместили семье погибшего более 240 тысяч рублей. В дальнейшем «РЖД» будет ежемесячно выплачивать двум детям до их совершеннолетия по 14 тысяч рублей каждому», - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Это не первый случай, когда родственники погибших на железной дороге людей получают компенсацию морального и материального вреда.

Так, в Городищенском районе мужчина переходил пути в неположенном месте и попал под поезд. Пожилые родители жертвы обратились в прокуратуру, после чего был подан иск в районный суд. С ОАО «РЖД» было взыскано в их пользу 80 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и расходы на погребение сына.