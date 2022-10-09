Сетевое издание|18+|Воскресенье|9 окт 2022|16:14
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |

Происшествия

Появились подробности отравления угарным газом в Чаадаевке

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В СУ СК РФ по Пензенской области прокомментировали появившуюся в воскресенье, 9 октября, информацию об отравлении 5-летнего ребенка угарным газом в поселке Чаадаевка Городищенского района.

Как установили следователи, 8 октября мальчик вместе с отцом и бабушкой находился в арендованном доме. Это был первый день пребывания ребенка на новом месте. После использования газовой плиты он почувствовал себя плохо. Медики госпитализировали малыша с отравлением окисью углерода.

Сейчас мальчику оказывается необходимая медицинская помощь.

«По предварительным данным, причиной произошедшего могла стать неисправность газовой плиты», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

По факту случившегося назначена проверка по признакам преступления, предусмотренного часью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства и причины инцидента.

«Следственное управление предупреждает жителей области: будьте осторожны и внимательны при эксплуатации газового оборудования, следите за его техническим состоянием, привлекайте специалистов газовой службы для проведения работ по установке, проверке, а также ремонту газового оборудования», - обратилась к пензенцам Татьяна Махницкая.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте