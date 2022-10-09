Появились подробности отравления угарным газом в Чаадаевке

09.10.2022 | 15:35

В СУ СК РФ по Пензенской области прокомментировали появившуюся в воскресенье, 9 октября, информацию об отравлении 5-летнего ребенка угарным газом в поселке Чаадаевка Городищенского района.

Как установили следователи, 8 октября мальчик вместе с отцом и бабушкой находился в арендованном доме. Это был первый день пребывания ребенка на новом месте. После использования газовой плиты он почувствовал себя плохо. Медики госпитализировали малыша с отравлением окисью углерода.

Сейчас мальчику оказывается необходимая медицинская помощь.

«По предварительным данным, причиной произошедшего могла стать неисправность газовой плиты», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

По факту случившегося назначена проверка по признакам преступления, предусмотренного часью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства и причины инцидента.

«Следственное управление предупреждает жителей области: будьте осторожны и внимательны при эксплуатации газового оборудования, следите за его техническим состоянием, привлекайте специалистов газовой службы для проведения работ по установке, проверке, а также ремонту газового оборудования», - обратилась к пензенцам Татьяна Махницкая.