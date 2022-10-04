Происшествия

Во 2-м Свердловском проезде на машину рухнуло дерево

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Лишь светящийся из зеленой пучины регистрационный номер давал понять, что здесь автомобиль оказался в западне. Деревом накрыло машину во 2-м Свердловском проезде. В таком состоянии владелица нашла свою «Ладу-Калину», вернувшись с пар в университете.

«Вмятины на крыше, задние двери помяты, с подвеской, наверное, тоже что-то. Ушла под тяжестью машина вниз», - рассказала Валерия.

Дерево надломилось практически у основания и повалилось в проезд. Пешеходы не рискуют пробираться под ним, ищут другие пути. Но сигнальная лента здесь была еще до происшествия. Вероятно, ее натянули, когда жители дома № 5 в начале сентября обратили внимание на то, что газовая труба в некоторых местах слетела с опор и на ней лежат внушительные ветви клена.

«Я в администрации спросил, почему деревья не убирают, а они говорят, что это - только «Зеленстрой», - отметил житель дома № 5 во 2-м Свердловском проезде Александр.

Из-за недостатка парковочных мест в этом районе студенты-автомобилисты стараются занять любое свободное пространство. Явных предпосылок к тому, что здесь может рухнуть дерево, не было, говорит Валерия.

Возмещать причиненный ущерб девушка намерена в судебном порядке.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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