В Пензе на видео попала авария с полицейским УАЗом

28.09.2022 | 09:03

Вечером во вторник, 27 сентября, в Пензе произошла авария с участием полицейского автомобиля. Момент ДТП попал на видео, ролик выложили в городском водительском телеграм-канале.

«ДТП на Красной. Время 19:50», - уточнил очевидец.

Судя по видео, авария произошла на участке улицы с односторонним движением. Водитель легкового автомобиля, следуя со стороны улицы Лермонтова в направлении Кураева, проехал под «кирпич» и врезался в полицейский УАЗ, поднимавшийся с включенными световыми сигналами.

Дорога была мокрой после дождя, и избежать столкновения водителям не удалось. «Не повезло», - констатировала в комментариях к видео интернет-пользовательница.

По факту случившегося будет проведена проверка.