Происшествия

На трассе в Пензенской области произошла авария

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В ночь на вторник, 21 сентября, в Пензенской области произошла серьезная авария. Об инциденте рассказали в пресс-центре регионального ГУ МЧС России.

Сообщение об инциденте поступило в диспетчерскую службу в 00:20. На трассе М5 «Урал», возле села Дубровка Спасского района, столкнулись два автомобиля: «Лада Ларгус» и грузовик, марка которого не уточняется.

«К сожалению, имеются пострадавшие. Для ликвидации последствий ДТП от ГУ МЧС России по Пензенской области привлекались пять человек, две единицы техники. Информация является оперативной и подлежит уточнению», - добавили представители МЧС.

Также было опубликовано фото. Видно, что «Лада» после столкновения превратилась в груду металла. Сильные механические повреждения получил и второй автомобиль.

Сотрудникам ГИБДД предстоит провести проверку по факту случившегося и выяснить все обстоятельства.

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Источник — фото ГУ МЧС России по Пензенской области
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