В Пензенской области погиб 36-летний мужчина

20.09.2022 | 08:12

В Пензенской области начата доследственная проверка по факту гибели 36-летнего мужчины. Его тело было найдено после пожара.

«Вечером 17 сентября в следственный отдел поступило сообщение о возгорании в доме в Липовском переулке в селе Индерка Сосновоборского района. После ликвидации пожара в доме обнаружено тело мужчины 1986 года рождения», - пояснили в региональном СУ СК РФ.

На теле погибшего не обнаружили никаких повреждений, кроме следов воздействия огня. Тем не менее была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Известно, что очаг возгорания находился в жилой комнате. Что стало его причиной, установят в ходе проверки.

По ее результатам примут процессуальное решение.