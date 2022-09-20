В Пензенской области погиб 36-летний мужчина

В Пензенской области начата доследственная проверка по факту гибели 36-летнего мужчины. Его тело было найдено после пожара.
«Вечером 17 сентября в следственный отдел поступило сообщение о возгорании в доме в Липовском переулке в селе Индерка Сосновоборского района. После ликвидации пожара в доме обнаружено тело мужчины 1986 года рождения», - пояснили в региональном СУ СК РФ.
На теле погибшего не обнаружили никаких повреждений, кроме следов воздействия огня. Тем не менее была назначена судебно-медицинская экспертиза.
Известно, что очаг возгорания находился в жилой комнате. Что стало его причиной, установят в ходе проверки.
По ее результатам примут процессуальное решение.
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