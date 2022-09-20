Происшествия

В Пензенской области погиб 36-летний мужчина

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В Пензенской области начата доследственная проверка по факту гибели 36-летнего мужчины. Его тело было найдено после пожара.

«Вечером 17 сентября в следственный отдел поступило сообщение о возгорании в доме в Липовском переулке в селе Индерка Сосновоборского района. После ликвидации пожара в доме обнаружено тело мужчины 1986 года рождения», - пояснили в региональном СУ СК РФ.

На теле погибшего не обнаружили никаких повреждений, кроме следов воздействия огня. Тем не менее была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Известно, что очаг возгорания находился в жилой комнате. Что стало его причиной, установят в ходе проверки.

По ее результатам примут процессуальное решение.

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Источник — фото СУ СК РФ по Пензенской области
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Гость||

Купины просто у него не было...

Гость||

Да в этой глухомани только бухать до бесчувствия, а потом курануть, вот и результат, ужас!

Гость||

Можа он муслим,зачем ему купина?


Имя: Гость
Комментарий:

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