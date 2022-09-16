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Происшествия

Из задымленного дома в Кузнецке вывели девять человек

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В Кузнецке за несколько часов потушили два пожара. Инциденты произошли днем в четверг, 15 сентября.

Так, в 11:04 в ГУ МЧС России по Пензенской области поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме № 12 на улице Белинского. Очаг возник в кухне трехкомнатной квартиры.

По указанному адресу выехали восемь пожарных на трех спецавтомобилях. При помощи спасательных устройств они вывели из задымленных помещений девять человек (в том числе четверых детей).

В результате никто из людей не пострадал, был нанесен лишь материальный ущерб: сгорел кухонный гарнитур.

Еще один пожар произошел в 15:02 на улице Чехова, 37.

«Сгорела кровля по всей площади срубовой бани размером 5×3 м, крытой железом. Работало восемь человек, две единицы техники. Погибших и пострадавших нет», - сообщили в ГУ МЧС.

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