Из задымленного дома в Кузнецке вывели девять человек

16.09.2022 | 09:56

В Кузнецке за несколько часов потушили два пожара. Инциденты произошли днем в четверг, 15 сентября.

Так, в 11:04 в ГУ МЧС России по Пензенской области поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме № 12 на улице Белинского. Очаг возник в кухне трехкомнатной квартиры.

По указанному адресу выехали восемь пожарных на трех спецавтомобилях. При помощи спасательных устройств они вывели из задымленных помещений девять человек (в том числе четверых детей).

В результате никто из людей не пострадал, был нанесен лишь материальный ущерб: сгорел кухонный гарнитур.

Еще один пожар произошел в 15:02 на улице Чехова, 37.

«Сгорела кровля по всей площади срубовой бани размером 5×3 м, крытой железом. Работало восемь человек, две единицы техники. Погибших и пострадавших нет», - сообщили в ГУ МЧС.