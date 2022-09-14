Названы возможные причины пожара в общежитии колледжа

14.09.2022 | 18:32

«Мне написала подруга, сказала, что горит здание. Я выбежала, пошла сюда их встретить, чтобы убедиться, что все нормально», - отметила девушка.

Пожар в общежитии колледжа современных технологий, переработки и бизнеса начался чуть позже 7:00. Очаг оказался в комнате на четвертом этаже. В здании на улице Аустрина в тот момент находились десятки молодых людей. Уже через несколько минут практически все стояли у выхода.

«По прибытии было установлено, что на четвертом этаже пятиэтажного здания горит комната на площади 20 кв. м. Жильцы общежития находились практически все еще в здании, так как время было раннее. Было эвакуировано более 30 человек, пострадавших нет», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Огню не дали распространиться на другие комнаты, однако никак не удавалось успокоить сигнализацию на входе. С трудом приходили в себя и люди - через час в здании оставались несколько сотрудников общежития, в том числе и те, которые вызвали пожарных.

«Замкнуло холодильник. Девчонки спали», - объяснил мужчина.

По другой информации, все произошло из-за работавшей электроплитки. Окончательные выводы о причинах ЧП предстоит сделать специалистам.