Происшествия

В Пензе расследуют обстоятельства смертельного пожара

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В Пензе проводится доследственная проверка по факту гибели 75-летней женщины при пожаре.

Сообщение о возгорании на третьем этаже 5-этажного дома на улице Пролетарской поступило на пульт дежурного в 8:15. Выгорела комната в однокомнатной квартире на площади 5 кв. м.

«Эвакуировано 7 человек. На тушение пожара привлекалось 3 единицы техники и 14 человек личного состава. Погибла хозяйка, женщина 1947 года рождения. Проводится проверка», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Тело пенсионерки было обнаружено в комнате. Она проживала одна. На теле погибшей имелись следы термического воздействия. Иных повреждений не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

«По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Сейчас следователь устанавливает обстоятельства возгорания и гибели женщины. После завершения проверки будет принято процессуальное решение.

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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