Три жителя Кузнецка погибли во время спецоперации на Украине

07.09.2022 | 12:19

Кузнечане простились с тремя земляками, погибшими во время проведения специальной военной операции.

В понедельник, 5 сентября, горожане проводили в последний путь 27-летнего старшего лейтенанта Илью Военкова. Как рассказал один из кузнечан, Илья посвятил жизнь военному делу: окончил суворовское училище, затем - Рязанское военное. Он погиб 30 августа. У Военкова остался 2-летний сын.

6 сентября жители Кузнецка похоронили Николая Меньшова и Рината Богданова.

«Горько и тяжело на душе. Уходят лучшие из лучших, в расцвете сил, полные надежд и планов. Ничем не восполнить эти потери. Никакими словами не утешить родных и близких. И одно только может смягчить горечь утрат - наша память, понимание, что эта жертва была не напрасна. Он погиб во имя жизни других, во имя спокойствия и мира на нашей земле. Покойся с миром», - такой пост, посвященный памяти Николая Меньшова, размещен на странице группы «Подслушано в Кузнецке».

Ринату Богданову 21 ноября исполнилось бы 26 лет. Способный ученик, добрый товарищ, уважительный ученик, активный спортсмен - таким запомнили его учителя и сверстники.

После окончания школы Ринат поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище. У него остались жена и двухлетний сын.

Как сообщили порталу «ПензаИнформ» в администрации Кузнецка, всех троих погибших в спецоперации военнослужащих похоронили на центральном кладбище города.