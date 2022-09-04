Смертельное ДТП на въезде в Сердобск: столкнулись две «Лады»

04.09.2022 | 17:23

В воскресенье, 4 сентября, на въезде в Сердобск столкнулись два легковых автомобиля. Пострадали три человека, в том числе ребенок, один погиб.

Снимок с места ДТП появился в социальной сети «ВКонтакте». В объектив камеры попала разбитая легковушка с деформированным кузовом.

Подробности аварии сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

По предварительным данным, инцидент произошел около 9:10 на 75-м километре трассы Пенза – Башмаково – Михайловка. Столкнулись «Лада-Калина» с 24-летним водителем и «Лада-Гранта» с 52-летним мужчиной за рулем.

Травмы получили оба автомобилиста, а также пассажиры «Гранты».

«Госпитализированы водитель «Калины», а также пассажир «Гранты», мальчик 2011 года рождения. Водителю «Гранты» госпитализация не потребовалась. От полученных травм на месте скончалась 48-летняя пассажирка «Гранты», - сообщили в отделении пропаганды.

По факту случившегося проводится проверка.