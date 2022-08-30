На рынке «Юбилейный» Заречного случился пожар

30.08.2022 | 08:22

В Заречном случилось возгорания в ТЦ «Юбилейный». Сообщение о ЧП появилось в Telegram-канале «Заречный в теме» утром во вторник, 30 августа.

К посту прикреплены кадры с места происшествия, куда прибыли пожарные. Территорию заволокло дымом.

По словам автора поста, вероятно, возгорание случилось из-за неисправного холодильника. О пострадавших не сообщается.

Пока официальной информации о случившемся нет.

В центре противопожарной пропаганды и общественных связей Заречного прокомментировали ЧП.

«Сообщение о возгорании в магазине «Юбилейный» на Комсомольской улице, 10, поступило в 4:07. К месту вызова было направлено 5 единиц техники. Спустя 4 минуты пожарные прибыли к месту вызова, в магазине было задымление. В ходе разведки обнаружено короткое замыкание холодильного оборудования без дальнейшего распространения горения», - рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ» начальник центра Кристина Найденова.