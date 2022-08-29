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Происшествия

В Пензе пешеход погиб после наезда 19-летнего водителя

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В Пензе 19-летний водитель сбил 58-летнего пешехода. Мужчина попал под колеса машины на улице Луначарского.

Авария произошла 26 августа напротив дома № 1а. Около 23:41 молодой автомобилист управлял Toyota Carina и сбил мужчину.

Пешеход получил травмы, и медики госпитализировали его. Впоследствии пострадавший скончался в больнице.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

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Гость||

малолетний убийца, если мы не можем ввести смертную казнь, то хоть заклеймить этого подонка надо

Гость||

Мы же не знаем что и как там было.

Где же презумпция невиновности?

Следствие должно разобраться вначале

Имя: Гость
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