В Пензе пешеход погиб после наезда 19-летнего водителя

В Пензе 19-летний водитель сбил 58-летнего пешехода. Мужчина попал под колеса машины на улице Луначарского.
Авария произошла 26 августа напротив дома № 1а. Около 23:41 молодой автомобилист управлял Toyota Carina и сбил мужчину.
Пешеход получил травмы, и медики госпитализировали его. Впоследствии пострадавший скончался в больнице.
«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.
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малолетний убийца, если мы не можем ввести смертную казнь, то хоть заклеймить этого подонка надо