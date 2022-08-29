В Пензе пешеход погиб после наезда 19-летнего водителя

29.08.2022 | 16:09

В Пензе 19-летний водитель сбил 58-летнего пешехода. Мужчина попал под колеса машины на улице Луначарского.

Авария произошла 26 августа напротив дома № 1а. Около 23:41 молодой автомобилист управлял Toyota Carina и сбил мужчину.

Пешеход получил травмы, и медики госпитализировали его. Впоследствии пострадавший скончался в больнице.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.