Происшествия

В Пензе объявили в розыск еще одного пожилого мужчину

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Вечером в понедельник, 22 августа, стало известно, что накануне ушел из дома в Пензе и не вернулся 79-летний Федор Макарович Коновалов.

Рост мужчины 180 см, телосложение худощавое, волосы русые, глаза голубые. На нем коричневая куртка, серые брюки, черная обувь и кепка такого же цвета.

«Нуждается в медицинской помощи. Дезориентирован», - уточнили волонтеры регионального отделения отряда «Лиза Алерт».

Сообщить о месте нахождения пенсионера можно по телефону: 112 или 8 (800) 700-54-52.

В 19:09 добровольцы опубликовали информацию, что мужчина найден живым.

Однако в городе продолжаются поиски 76-летнего Владимира Петровича Авдеева, пропавшего 21 августа.

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Источник — Фото vk.com/la_penza
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Гость||

Хоть бы написали где пропал

Гость||

Они каждого второго задержавшегося в розыск объявляют,надоели уже

Гость||

писал(a):

Гость|22.08.2022 19:12|
Гость писал(a):
,надоели уже
Чем они тебе надоели? Они тебя насильно заставляют читать их информацию? Ну тогда выключи комп, пойди в библиотеку и почитай полное собрание сочинений Ленина

Гость||

Гость писал(a):

почитай полное собрание сочинений Ленина
Тезисов В.И.Ленина будет достаточно. Много хорошего!

Имя: Гость
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