В Пензе объявили в розыск еще одного пожилого мужчину

22.08.2022 | 18:53

Вечером в понедельник, 22 августа, стало известно, что накануне ушел из дома в Пензе и не вернулся 79-летний Федор Макарович Коновалов.

Рост мужчины 180 см, телосложение худощавое, волосы русые, глаза голубые. На нем коричневая куртка, серые брюки, черная обувь и кепка такого же цвета.

«Нуждается в медицинской помощи. Дезориентирован», - уточнили волонтеры регионального отделения отряда «Лиза Алерт».

Сообщить о месте нахождения пенсионера можно по телефону: 112 или 8 (800) 700-54-52.

В 19:09 добровольцы опубликовали информацию, что мужчина найден живым.

Однако в городе продолжаются поиски 76-летнего Владимира Петровича Авдеева, пропавшего 21 августа.