В Пензе ребенка госпитализировали после наезда автомобиля

20.08.2022 | 19:31

В Пензе ребенок пострадал в результате ДТП. Инцидент произошел на улице Луначарского, 28, вечером в субботу, 20 августа.

Фото с места аварии выложили в городском водительском телеграм-канале. «Сбили мальчика на велосипеде», - сообщил очевидец.

В отделении пропаганды безопасности дорожного движения регионального управления ГИБДД уточнили, что ДТП случилось в 17:20.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen (женщина 1977 года рождения) допустила наезд на велосипедиста (мальчика 2012 года рождения)», - добавили в ГИБДД.

Ребенка госпитализировали. По факту случившегося начата проверка.

12 августа под колесами Volkswagen Touareg оказались двое пензенских детей: мальчики 2010-го и 2012 годов рождения. Оба получили телесные повреждения