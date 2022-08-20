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Происшествия

В Пензе ребенка госпитализировали после наезда автомобиля

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В Пензе ребенок пострадал в результате ДТП. Инцидент произошел на улице Луначарского, 28, вечером в субботу, 20 августа.

Фото с места аварии выложили в городском водительском телеграм-канале. «Сбили мальчика на велосипеде», - сообщил очевидец.

В отделении пропаганды безопасности дорожного движения регионального управления ГИБДД уточнили, что ДТП случилось в 17:20.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen (женщина 1977 года рождения) допустила наезд на велосипедиста (мальчика 2012 года рождения)», - добавили в ГИБДД.

Ребенка госпитализировали. По факту случившегося начата проверка.

12 августа под колесами Volkswagen Touareg оказались двое пензенских детей: мальчики 2010-го и 2012 годов рождения. Оба получили телесные повреждения

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Источник — фото t.me/sova_penza58
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Гость||

Когда же будут лишать прав,пожизненно,за наезды на пешеходов?!распущенность на дорогах процветает вовсю.почти в каждой семье машин столько,сколько членов семьи.и права получены незаслуженно,так как не учатся вождению по настоящему.

Гость||

ВАЗ-219010...

Гость||

Т-1000)))))))

Имя: Гость
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