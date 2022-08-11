В Пензенской области потушили 11-й по счету лесной пожар

11.08.2022 | 14:17

В среду, 10 августа, в Лунинском районе возник лесной пожар.

Возгорание было замечено в Большевьясском лесничестве. Его оперативно ликвидировали сотрудники хозяйства и лесопожарного центра.

Огонь успел пройти площадь 0,07 га.

Всего по состоянию на 11 августа регионе было ликвидировано 11 лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, составила 15,9 га.

«В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов необходимо позвонить по телефонам 8-800-100-94-00 или 8 (8412) 628-450», - напомнили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.