В Пензенской области ночной пожар унес жизнь мужчины

11.08.2022 | 09:26

В Пензенской области при пожаре погиб человек. Трагедия произошла в Бессоновском районе в ночь на четверг, 11 августа.

Сигнал о возгорании на улице Центральной в селе Сосновка поступил в 0:40. По указанному адресу выехали шесть пожарных на трех спецавтомобилях.

«Сгорела кровля (с последующим обрушением), выгорело внутри по всей площади деревянного дома размером 6 на 8 м, крытого шифером. Сгорела деревянная надворная постройка размером 3 на 3 м, крытая шифером», - уточнили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Погиб хозяин строений - мужчина 1979 года рождения.

Что могло стать причиной пожара, не уточняется. По факту смерти человека начата проверка.