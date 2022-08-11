Происшествия

В Пензе на улице Измайлова сбили женщину

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В четверг, 11 августа, в Пензе произошло ДТП с участием пешехода. Информация об этом появилась в группе автомобилистов в соцсети «ВКонтакте».

«ДТП. Измайлова. Время 17:00», - написал автор поста.

На кадрах, которыми проиллюстрировано сообщение, запечатлена молодая женщина, лежащая на асфальте. Мужчина пытается приподнять ей голову, рядом хлопочет женщина средних лет. На месте ДТП также стоит скутер.

В чате водителей в мессенджере Viber уточняется, что ДТП произошло у остановки «Детская железная дорога»: женщину сбили на пешеходном переходе.

Официальной информации о случившемся не поступало.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

: женщину сбили на пешеходном переходе.
При старом губернаторе убивали и калечили людей на пешеходных переходах,при новом продолжается уничтожение людей!!!

Когда наведут порядок???

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мужчина пытается приподнять ей голову
Куда эти сердобольные вечно лезут? У нее может быть травма позвоночника и он только все усугубит. Вмешиваться можно если у пострадавшего нет признаков жизни или обильное кровотечение.

Гость||

Что за сооружение на дороге из деревяшек?

Гость||

Это тренога с камерой. Слепой штоль?

Гость||

Теперь она больше не верит пропаганде безответственности пешеходов.

Гость||

Водители этим летом просто оборзели,особенно яндекс такси-для них пешеходных переходов не существует,они продолжают ехать не останавливаясь,хотя другие машины стоят и идут люди.

Гость||

Так сволочуга уехала?

Имя: Гость
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