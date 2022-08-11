В Пензе на улице Измайлова сбили женщину

11.08.2022 | 17:46

В четверг, 11 августа, в Пензе произошло ДТП с участием пешехода. Информация об этом появилась в группе автомобилистов в соцсети «ВКонтакте».

«ДТП. Измайлова. Время 17:00», - написал автор поста.

На кадрах, которыми проиллюстрировано сообщение, запечатлена молодая женщина, лежащая на асфальте. Мужчина пытается приподнять ей голову, рядом хлопочет женщина средних лет. На месте ДТП также стоит скутер.

В чате водителей в мессенджере Viber уточняется, что ДТП произошло у остановки «Детская железная дорога»: женщину сбили на пешеходном переходе.

Официальной информации о случившемся не поступало.