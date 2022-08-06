Ночной пожар в Каменке унес жизнь пожилого мужчины

06.08.2022 | 09:57

В ночь на субботу, 6 августа, в Каменке произошел пожар, унесший жизнь человека.

Сигнал о возгорании деревянного дома площадью 35 кв. м, обшитого железом и крытого шифером, поступил на пульт дежурного в 1:55. На борьбу с огнем на улицу Садовую прибыли 9 пожарных на двух спецавтомобилях.

Пламя уничтожило кровлю, здание выгорело внутри.

«Погиб мужчина 1951 года рождения», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливают специалисты.