Названа предварительная причина смертельного пожара в Каменке

06.08.2022 | 18:09

В Каменке на улице Садовой погиб человек - хозяин частного дома, в котором случился пожар. Сигнал о возгорании на пульт единой дежурной диспетчерской службы поступил ночью, в 1:55.

«Огонь потушен силами 28-й пожарно-спасательной части. В результате пожара в жилом доме обгорели стены внутри помещений, коридора по всей площади. В комнатах обгорело потолочное перекрытие по всей площади, повреждено и уничтожено домашнее имущество», - сообщил старший инженер ОНД и ПР Каменского, Пачелмского и Белинского районов Вадим Танцырев.

Сейчас по факту гибели мужчины проводится доследственная проверка. Уточняются причины пожара и смерти погибшего.

«В ходе осмотра предварительно установлено, что очаговая зона располагается в помещении коридора на уровне потолочного перекрытия. Наиболее вероятной причиной пожара послужил аварийный режим работы электросети», - добавил Вадим Танцырев.

В ходе тушения в жилой комнате на полу обнаружили хозяина владения, мужчину 1951 года рождения. Он не числился в списке неблагополучных и социально-неадаптированных граждан. Притона в данном доме не замечали.