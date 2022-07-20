Происшествия

С начала года в Пензенской области случилось 72 ДТП с участием детей

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В Пензенской области продолжает расти число ДТП с участием детей. С начала 2022 года случилось 72 таких аварии. В результате 4 ребенка погибли, 78 получили травмы различной степени тяжести.

39 ДТП из названного общего числа - это аварии, где несовершеннолетние были пассажирами (3 ребенка погибли, 45 пострадали), 24 ДТП - пешеходами, которых сбили автомобилисты (25 детей травмировались) и 7 ДТП - велосипедистами (1 ребенок погиб, 6 получили повреждения). Еще в двух авариях дети не пострадали.

«Выходя на улицу, они становятся беззащитными, а садясь в автомобиль, еще и заложниками ситуации. Именно поэтому тщательный контроль за их участием в дорожном движении должны осуществлять взрослые, регулярно напоминая им о строгом соблюдении правил дорожного движения», - подчеркнули в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Водителей просят быть особенно внимательными на дороге, не перевозить детей, не достигших 12 лет, на переднем сидении автомобиля и без специального удерживающего устройства.

«Даже если вам кажется, что ваш ребенок спокойный и послушный, уделите ему время для беседы о правилах поведения на улице. Перед выходом на улицу повторяйте с ребенком самые простые вещи о том, что на проезжую часть нельзя выбегать ни при каких обстоятельствах, переходить дорогу необходимо в строго установленных местах, только на зеленый сигнал светофора и только убедившись в полной безопасности», - обратились сотрудники ГИБДД к родителям.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

не перевозить детей, не достигших 12 лет, на переднем сидении автомобиля и без специального удерживающего устройства.
Это вот для защитников отца-убийцы погрузившего в ГАЗель и угробившего двоих детей!

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