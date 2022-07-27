За два летних месяца в Пензенской области утонуло 17 человек

27.07.2022 | 18:15

Если гидрокостюмы и баллоны на месте, значит, с водных объектов региона не поступало тревожных сигналов. Один из последних сотрудники поисково-спасательной службы получили из села Кучки Пензенского района: на глазах очевидцев утонул 46-летний мужчина, приехавший из Республики Мордовия.

«12 - это куда мы ездили и кого нашли, потому что где-то всплывают, где-то без нас достали», - сообщил помощник начальника поисково-спасательной службы ГУ ППСЦ Александр Стульников.

Всего с 1 июня по настоящий момент в печальной статистике - 17 погибших на прудах и реках области.

«Найти их порой сложно, поскольку очевидцы не могут показать точно место, водоемы не отличаются прозрачностью. Водолазный труд тяжелый, им приходится практически на ощупь искать», - пояснил Александр Стульников.

В штате спасателей - 14 квалифицированных водолазов. Именно они ищут и извлекают со дна тела тех, кто пренебрегает правилами поведения на воде, пускается вплавь, приняв на грудь, переоценивает свои силы и возможности. Причины, которые приводят к трагедиям, разные, а итог один.