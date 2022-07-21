В Пензе огонь уничтожил трехэтажный частный дом

21.07.2022 | 09:26

В микрорайоне Заря в Пензе сгорел частный дом. Пожар вспыхнул вечером в среду, 20 июля, на 3-й Магистральной улице.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 21:40. По указанному адресу выехали 29 сотрудников ГУ МЧС России по Пензенской области на шести спецавтомобилях.

«Сгорела кровля и выгорело внутри по всей площади кирпичного трехэтажного дома общей площадью 240 кв. м, крытого шифером. Пострадавших нет», - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

По словам очевидцев, огонь мог перекинуться на жилое строение с бани, которую топили незадолго до ЧП. Однако официально эта информация не подтверждена, предварительные выводы о причине возгорания пока не обнародованы.