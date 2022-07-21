Происшествия

Пензенцев просят быть внимательнее после сильного пожара в Заре

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Соседи сочувствуют погорельцам. К моменту приезда первого пожарного подразделения трехэтажная жилая постройка площадью 240 квадратных метров была охвачена огнем. Стихия разбушевалась на 3-й Магистральной улице в микрорайоне Заря. На тушение привлекали 6 единиц техники и 27 человек личного состава.

«По предварительным данным, пожар начался в бане, которая располагалась внутри дома. На момент пожара в доме и бане никого не было, все проживавшие в данном доме находились на улице», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Люди не пострадали, а вот имущество и недвижимость уничтожены. Дом выгорел полностью, оставив хозяев без крыши над головой.

«Хотелось бы напомнить жителям Пензенской области, что на территории продолжает действовать особый противопожарный режим. Просим неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности, не разводить костры, не проводить огневые работы», - предупредила Анна Шупилова.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Хотелось бы напомнить жителям Пензенской области, что на территории продолжает действовать особый противопожарный режим. Просим неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности, не разводить костры, не проводить огневые работы
Само МЧС в упор не видит костры и дым в центре города: ссылка на PenzaInform.ru Это факт.

Гость||

Задолбали вы со своим режимом, у нас что, засуха, или температура за 30 стоит? На каком основании режим? Просто что-то запретить, чтобы не за что не отвечать?

Гость||

Гость писал(a):

Задолбали вы со своим режимом, у нас что, засуха, или температура за 30 стоит? На каком основании режим? Просто что-то запретить, чтобы не за что не отвечать?
Так это ты костры разводишь?

Гость||

Зачем в доме делают бани ?

Гость||

не будите петуха

Гость||

на земляничной 25 как бы не полыхнуло

Имя: Гость
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