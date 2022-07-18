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Происшествия

В Пензе сгорел пассажирский микроавтобус

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Утром в понедельник, 18 июля, в Пензе сгорел пассажирский микроавтобус. Инцидент произошел в районе остановки «Магазин «Океан» на проспекте Победы.

Горожане поделились фото с места пожара в водительских сообществах в социальных сетях. Так, участник чата в Viber выложил фото полыхающей машины и рассказал, что машину не успели потушить.

«(Когда) я ехал, только под капотом горело. Круг по кольцу сделал, открыл багажник, а огнетушитель в другой машине остался. И из всего потока четыре машины остановились всего», - пояснил мужчина.

Участник сообщества «Подслушано у водителей | ПЕНЗА 58» во «ВКонтакте» поделился снимком того, что осталось от маршрутки. Видно, что огонь охватил и салон. Повреждения есть на всем кузове.

В ГУ МЧС России по Пензенской области уточнили, что возгорание автомобиля Ford Transit на проспекте Победы, 126, произошло в 6:32. К тушению привлеклись шесть сотрудников ведомства на спецавтомобиле. Никто из людей не пострадал.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Однозначно поджог. Месть за отношение к пассажирам. Поделом.

Гость||

Страховка уплатит... Горе - не беда

Гость||

да запретить уже давно пора этот пережиток 90-х

Гость||

Ошибаетесь. Скотовозы - это будущее.

Гость||

"огнетушитель в другой машине остался" - норм, чо. Вроде и понтанулся, что есть две машины, и нищебродом, экономящим несколько сотен рублей, себя показал.

Гость||

И 10 огнетушителей там не помогут, не неси ахинею. Для пущей верности ещё поссать предложи.

Гость||

Гроб на колёсах... Тьфу.

Гость||

Заметил что СМИ и гос структуры перестали отражать действительность происходящего в городе ,перешли так сказать на пропаганду , а что реально происходит их не волнует , очень страшно это.

Гость||

Это транспортная реформа?

Имя: Гость
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