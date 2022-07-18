18.07.2022 | 08:12

Утром в понедельник, 18 июля, в Пензе сгорел пассажирский микроавтобус. Инцидент произошел в районе остановки «Магазин «Океан» на проспекте Победы.

Горожане поделились фото с места пожара в водительских сообществах в социальных сетях. Так, участник чата в Viber выложил фото полыхающей машины и рассказал, что машину не успели потушить.

«(Когда) я ехал, только под капотом горело. Круг по кольцу сделал, открыл багажник, а огнетушитель в другой машине остался. И из всего потока четыре машины остановились всего», - пояснил мужчина.

Участник сообщества «Подслушано у водителей | ПЕНЗА 58» во «ВКонтакте» поделился снимком того, что осталось от маршрутки. Видно, что огонь охватил и салон. Повреждения есть на всем кузове.

В ГУ МЧС России по Пензенской области уточнили, что возгорание автомобиля Ford Transit на проспекте Победы, 126, произошло в 6:32. К тушению привлеклись шесть сотрудников ведомства на спецавтомобиле. Никто из людей не пострадал.