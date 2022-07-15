На улице Калинина в Пензе загорелся автомобиль Opel

15.07.2022 | 17:53

В пятницу, 15 июля, на улице Калинина вспыхнул автомобиль. Фото с места происшествия появилось в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел около 17:30.

На снимке - иномарка, задняя часть которой объята пламенем. Огонь ликвидируют прибывшие на место пожарные.

ЧП прокомментировали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Сообщение о пожаре спасатели получили в 17:07. На тушение огня отправились 14 человек на 2 спецмашинах.

«Полностью выгорело внутри автомобиля Opel Mokka», - пояснили в пресс-службе.

Погибших и пострадавших нет. Причину и обстоятельства возгорания установят специалисты.

27 июня на улице Глазунова в Пензе загорелся автомобиль УАЗ. Огонь его полностью уничтожил. В ЧП никто не пострадал.