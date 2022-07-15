На улице Калинина в Пензе загорелся автомобиль Opel

В пятницу, 15 июля, на улице Калинина вспыхнул автомобиль. Фото с места происшествия появилось в социальной сети «ВКонтакте».
Инцидент произошел около 17:30.
На снимке - иномарка, задняя часть которой объята пламенем. Огонь ликвидируют прибывшие на место пожарные.
ЧП прокомментировали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Сообщение о пожаре спасатели получили в 17:07. На тушение огня отправились 14 человек на 2 спецмашинах.
«Полностью выгорело внутри автомобиля Opel Mokka», - пояснили в пресс-службе.
Погибших и пострадавших нет. Причину и обстоятельства возгорания установят специалисты.
27 июня на улице Глазунова в Пензе загорелся автомобиль УАЗ. Огонь его полностью уничтожил. В ЧП никто не пострадал.
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