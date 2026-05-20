В Наровчате при пожаре в частном доме погиб мужчина

Во вторник, 19 мая, в селе Наровчат случился смертельный пожар. Сообщение о ЧП поступило спасателям в 16:44.

Загорелся частный дом площадью 40 кв. м на улице Красноармейской. Для ликвидации пламени привлекли 5 человек и 2 единицы техники.

«Сгорела кровля. Погиб мужчина 1960 года рождения», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

По предварительным данным, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем.

По факту ЧП следователи начали проверку.

«При осмотре на теле погибшего зафиксированы следы термического воздействия. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - рассказали в региональном СУ СКР.

