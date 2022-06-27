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Происшествия

В Пензе на улице Глазунова сняли охваченный огнем автомобиль

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В понедельник, 27 июня, очевидец в социальной сети «ВКонтакте» сообщил о пожаре на улице Глазунова в Пензе.

На опубликованных кадрах - охваченный огнем автомобиль. Автор пояснил, что возле дома № 6 горит УАЗ.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Сообщение о возгорании спасатели получили в 9:25. На ликвидацию пламени привлекались шесть человек, прибывших на спецмашине.

В результате огонь полностью уничтожил УАЗ. В ЧП никто не пострадал.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото, видео Яши Дудукина, vk.com/penza
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Гость||

Пукан рванул?

Гость||

И никто не помог. Вот она действительность. Видео будут снимать, как люди погибают, но руки не протянут, чтоб помочь.

Гость||

Гость писал(a):

И никто не помог. Вот она дей
Не помог кому или чему?

Гость||

Гость писал(a):

И никто не помог. Вот она действительность. Видео будут снимать, как люди погибают, но руки не протянут, чтоб помочь.
Интересно, как ты себе представляешь надо было ему помогать?

Гость||

машина очень быстро горит.моя меньше 5 минут горела

Гость||

Гость писал(a):

себе представляешь надо было ему помогать?
Да это баба бестолковая начиликала тут, не обращаем внимание

Гость||

Кто на лавочке сидел,

Кто на улицу глядел,

Толя пел,

Борис молчал,

Николай ногой качал.

Дело было вечером,

Делать было нечего.

Галка села на заборе,

Кот забрался на чердак.

Тут сказал ребятам Боря

Просто так:

— А у меня в кармане гвоздь!

А у вас?

— А у нас сегодня гость!

А у вас?

— А у нас сегодня кошка

Родила вчера котят.

Котята выросли немножко,

А есть из блюдца не хотят!...

Гость||

Вы видите как ИТ специалист заработал

себе на шаурму.

Гость||

Высер навальниста

Гость||

Гость писал(a):

Высер навальниста
Кушай, ага.

Гость||

-А у нас соседка Нюра-дура.

Это мама так сказала:-"у неё извилин-мало"...

Гость||

Гость писал(a):

Высер навальниста
Блевотина Мракобеса.))))

Гость||

Гость писал(a):

Да это баба бестолковая начиликала тут, не обращаем внимание
Судя по твоему комментарию, ты - толковая баба.

Имя: Гость
Комментарий:

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