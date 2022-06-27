В Пензе на улице Глазунова сняли охваченный огнем автомобиль

27.06.2022 | 10:42

В понедельник, 27 июня, очевидец в социальной сети «ВКонтакте» сообщил о пожаре на улице Глазунова в Пензе.

На опубликованных кадрах - охваченный огнем автомобиль. Автор пояснил, что возле дома № 6 горит УАЗ.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Сообщение о возгорании спасатели получили в 9:25. На ликвидацию пламени привлекались шесть человек, прибывших на спецмашине.

В результате огонь полностью уничтожил УАЗ. В ЧП никто не пострадал.