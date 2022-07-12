В Пензенской области выросло количество ДТП с детьми

12.07.2022 | 18:34

Беспечность проявляют взрослые, а страдают дети. Количество ДТП, в которых были травмированы несовершеннолетние, выросло. Только с начала июля на территории Пензенской области зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых 21 ребенок получил ранения различной степени тяжести.

«Зачастую родители пренебрегают безопасностью собственных детей при управлении транспортным средством, игнорируя требования правил дорожного движения, в частности правил перевозки детей в салоне автомобиля, либо приобретая несовершеннолетним мопеды, мотоциклы или иные средства передвижения, допуская к управлению детей, не имеющих специального права», - сообщил врио начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Олег Барковский.

Так, в 5 случившихся в июле происшествиях несовершеннолетние были водителями разных видов транспорта, а в 3 - велосипедистами.