Происшествия

В обстоятельствах гибели пензенца в Суре разбираются следователи

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В Пензе проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины 1977 года рождения.

Трагедия произошла вечером 28 июня в районе улицы Павлушкина. Мужчина, отдыхавший на берегу Суры вместе с родственниками, решил переплыть Суру и через некоторое время скрылся под водой.

О произошедшем родственники сообщили в правоохранительные органы.

Днем 30 июня тело 45-летнего погибшего обнаружили в реке водолазы Пензенского пожарно-спасательного центра.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Сотрудники управления призывают жителей Пензенской области не купаться в состоянии алкогольного опьянения, при ухудшении самочувствия, а также в не оборудованных для купания местах.

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Гость||

А почему училки там не дежурили?

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