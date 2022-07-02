В обстоятельствах гибели пензенца в Суре разбираются следователи

02.07.2022 | 11:36

В Пензе проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины 1977 года рождения.

Трагедия произошла вечером 28 июня в районе улицы Павлушкина. Мужчина, отдыхавший на берегу Суры вместе с родственниками, решил переплыть Суру и через некоторое время скрылся под водой.

О произошедшем родственники сообщили в правоохранительные органы.

Днем 30 июня тело 45-летнего погибшего обнаружили в реке водолазы Пензенского пожарно-спасательного центра.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Сотрудники управления призывают жителей Пензенской области не купаться в состоянии алкогольного опьянения, при ухудшении самочувствия, а также в не оборудованных для купания местах.