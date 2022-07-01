В Пензе водолазы достали тело утонувшего в Суре купальщика

01.07.2022 | 12:32

В Пензе завершены поиски тела мужчины, скрывшегося под водой на глазах у очевидцев.

Трагедия случилась в четверг, 30 июня. Пензенец 1977 года рождения вместе с родственниками отдыхал на берегу в районе улицы Павлушкина и решил переплыть Суру. В какой-то момент купальщик начал подавать сигналы бедствия, за ним бросился юноша, но спасти человека не смог.

На место происшествия прибыли специалисты Пензенского пожарно-спасательного центра, уточнили предположительное место исчезновения мужчины и прочесали дно.

Река в этом месте глубокая, с мощным течением, а вода была мутной. Поиски продолжались долго, но все же завершились.

«Тело было обнаружено, извлечено из воды и передано представителям полиции», - сообщается на сайте ГБУ «ППСЦ».