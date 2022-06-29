На Суре ведутся поиски пропавшего без вести пензенца

На Суре в районе улицы Павлушкина развернули поисковую операцию. В экстренную службу поступило сообщение очевидцев, что на реке без вести пропал человек.
Пензенец 1977 года рождения отдыхал на берегу вместе с родственниками. С их слов, мужчина решил переплыть Суру. В какой-то момент купальщик начал подавать сигналы бедствия, за ним бросился юноша, но спасти человека не смог.
Мужчина просто ушел под воду, и больше его не видели. Специалисты Пензенского пожарно-спасательного центра прочесали дно. У очевидцев уточнили предположительное место исчезновения.
«Хотелось бы сказать жителям и гостям города Пензы, что купаться нужно в оборудованных для этого местах, где присутствуют спасатели со снаряжением и всегда смогут оказать помощь человеку, терпящему бедствие», - сообщил старший государственный инспектор по маломерным судам центра ГИМС ГУ МЧС России по области Андрей Сидоров.
Река в месте ЧП глубокая, видимость в мутной воде - на расстоянии вытянутой руки, мощное течение. Поиски пропавшего без вести на Суре продолжаются.
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