Происшествия

В черте Пензы столкнулись четыре автомобиля

Печать
Telegram

В четверг, 30 июня, на окраине Пензы, почти на границе с Бессоновским районом, произошло массовое ДТП.

Фото с места события опубликовал очевидец в соцсети «ВКонтакте». На них запечатлен Renault с разбитым багажником, воткнувшийся бампером в ехавший впереди автомобиль. Также виднеется кабина большегрузной машины.

«ДТП на выезде из Чемодановки в сторону Москвы. Пробка в обе стороны. Время 14:35», - написал автор фото.

В Госавтоинспекции порталу «ПензаИнформ» уточнили, что ДТП произошло уже в черте Пензы, на 648-м километре федеральной автодороги М5 «Урал».

По предварительным данным, в 12:00 столкнулись четыре транспортных средства: большегруз DAF с 41-летним шофером, Renault Symbol с 55-летним водителем, «Лада-Калина», которой управлял 44-летний мужчина, и Toyota, в ней за рулем находился 35-летний автовладелец.

«Водитель автомобиля Renault Symbol был осмотрен медиками на месте ДТП и отпущен», - уточнили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото vk.com/sova_penza
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте