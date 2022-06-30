В черте Пензы столкнулись четыре автомобиля

30.06.2022 | 16:03

В четверг, 30 июня, на окраине Пензы, почти на границе с Бессоновским районом, произошло массовое ДТП.

Фото с места события опубликовал очевидец в соцсети «ВКонтакте». На них запечатлен Renault с разбитым багажником, воткнувшийся бампером в ехавший впереди автомобиль. Также виднеется кабина большегрузной машины.

«ДТП на выезде из Чемодановки в сторону Москвы. Пробка в обе стороны. Время 14:35», - написал автор фото.

В Госавтоинспекции порталу «ПензаИнформ» уточнили, что ДТП произошло уже в черте Пензы, на 648-м километре федеральной автодороги М5 «Урал».

По предварительным данным, в 12:00 столкнулись четыре транспортных средства: большегруз DAF с 41-летним шофером, Renault Symbol с 55-летним водителем, «Лада-Калина», которой управлял 44-летний мужчина, и Toyota, в ней за рулем находился 35-летний автовладелец.

«Водитель автомобиля Renault Symbol был осмотрен медиками на месте ДТП и отпущен», - уточнили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.