В Сердобске мужчина выжил после падения с пятого этажа

28.06.2022 | 14:15

В Сердобске 33-летний мужчина выпал из окна квартиры на последнем этаже пятиэтажного дома. Инцидент произошел на улице Максима Горького во вторник, 28 июня.

Снимки с места события выложил пользователь в группе «Подслушано в Сердобске» социальной сети «ВКонтакте».

Сообщение о несчастном случае поступило в полицию около 12:55 от медиков. Сердобчанин получил травмы, но остался жив.

«Сейчас ему оказывается медицинская помощь», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента, был ли мужчина в гостях или проживал в этом доме.

По факту случившегося проводится проверка.