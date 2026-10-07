На трассе М-5 в Кузнецком районе случилась смертельная авария

Происшествия

На трассе М-5 в Кузнецком районе случилась смертельная авария
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В среду, 7 октября, в Кузнецком районе Пензенской области на трассе М-5 произошла смертельная авария.

На трассе М-5 в Кузнецком районе случилась смертельная авария

По предварительным данным, в 11:13 на 728-м километре (Старый Кряжим, Махалино) столкнулись Toyota RAV4 под управлением 58-летней женщины, «Газель» с 45-летним мужчиной за рулем и Sitrak - с 37-летним.

На трассе М-5 в Кузнецком районе случилась смертельная авария

В результате происшествия водитель Toyota от полученных травм скончалась.

Ее пассажиры, 29-летний и 63-летний мужчины, госпитализированы.

На трассе М-5 в Кузнецком районе случилась смертельная авария

Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщили в областной Госавтоинспекции.

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