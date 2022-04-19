Молодой пензенец устроил скандал из-за дресс-кода

19.04.2022 | 13:46

Вечером в понедельник, 18 апреля, у входа в ночной клуб на проспекте Победы в Пензе разгорелся скандал. Потребовалось вмешательство правоохранителей.

Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии, около 22:00 стражи правопорядка получили тревожный сигнал и немедленно отправились на место.

В клубе их встретили охранники заведения, а также нетрезвый 24-летний горожанин. Выяснилось, что молодой человек хотел пройти в ночное заведение, где уже отдыхали его приятели, но столкнулся с неожиданным препятствием: его не пропустили, объяснив отказ правилами дресс-кода.

Расстроенный пензенец начал хамить и оскорблять присутствовавших, размахивал кулаками, разбил плафон и никак не реагировал на замечания.

Росгвардейцы задержали буяна. Для дальнейшего разбирательства его доставили в полицию.