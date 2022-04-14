Сбитый светофор в центре Пензы незамедлительно отключили

14.04.2022 | 19:27

Когда одновременно для всех на перекрестке горит зеленый свет, это приводит к печальным последствиям. Водители, попавшие в ДТП в центре, разошлись во мнениях о причинах его возникновения. Каждый из них считает, что двигался на разрешающий сигнал светофора.

Skoda ехала по улице Пушкина из центра, «Гранта» - по улице Толстого, намереваясь повернуть налево. В итоги две легковушки столкнулись. От удара их отбросило, и они снесли электронный регулировщик. Никто из людей серьезно не пострадал.

Подобные аварии со сносом знаков здесь происходят регулярно. В одной из таких водителю «Лады» 15-й модели понадобилась помощь медиков. Он не разъехался с Kia Sorento, а в результате светофор оказался на земле.

В марте 2021-го на перекрестке улиц Толстого и Пушкина конструкция склонила разноцветную голову по другой причине: металлическая консоль не выдержала порывов ветра. В таких случаях в первую очередь всегда обесточивают объект. Его незамедлительно отключили и в этот раз.