В Пензе волонтеров собирают для поисков 75-летнего мужчины

08.04.2022 | 20:01

В Пензе разыскивают 75-летнего мужчину. В пятницу, 8 апреля, Зиннур Закиевич Зиятдинов ушел из дома на прогулку и не вернулся.

Информацию о пропавшем распространили волонтеры отряда «Лиза Алерт». Его рост - 160 см, телосложение среднее, глаза карие, волосы седые. Одет в бежевую ветровку, серые спортивные штаны. На ногах - темно-серые дутые сапоги, на голове - бежевая бейсболка с надписью.

«Возможна потеря памяти! Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52», - обратились к пензенцам добровольцы.

Сообщить о месте нахождения пенсионера можно и по телефону 112.

В ночь на 9 апреля волонтеры планируют поиск на местности. Сбор желающих - на парковке магазина «Пятерочка» на Сумской, 11Б, с 21:30.