В Пензе волонтеров собирают для поисков 75-летнего мужчины

В Пензе разыскивают 75-летнего мужчину. В пятницу, 8 апреля, Зиннур Закиевич Зиятдинов ушел из дома на прогулку и не вернулся.
Информацию о пропавшем распространили волонтеры отряда «Лиза Алерт». Его рост - 160 см, телосложение среднее, глаза карие, волосы седые. Одет в бежевую ветровку, серые спортивные штаны. На ногах - темно-серые дутые сапоги, на голове - бежевая бейсболка с надписью.
«Возможна потеря памяти! Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52», - обратились к пензенцам добровольцы.
Сообщить о месте нахождения пенсионера можно и по телефону 112.
В ночь на 9 апреля волонтеры планируют поиск на местности. Сбор желающих - на парковке магазина «Пятерочка» на Сумской, 11Б, с 21:30.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
penzainform.ru писал(a):Я уж думал Мотя потерялся. Но потом посмотрел фото - не похож.