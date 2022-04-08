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Происшествия

В Пензе волонтеров собирают для поисков 75-летнего мужчины

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В Пензе разыскивают 75-летнего мужчину. В пятницу, 8 апреля, Зиннур Закиевич Зиятдинов ушел из дома на прогулку и не вернулся.

Информацию о пропавшем распространили волонтеры отряда «Лиза Алерт». Его рост - 160 см, телосложение среднее, глаза карие, волосы седые. Одет в бежевую ветровку, серые спортивные штаны. На ногах - темно-серые дутые сапоги, на голове - бежевая бейсболка с надписью.

«Возможна потеря памяти! Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52», - обратились к пензенцам добровольцы.

Сообщить о месте нахождения пенсионера можно и по телефону 112.

В ночь на 9 апреля волонтеры планируют поиск на местности. Сбор желающих - на парковке магазина «Пятерочка» на Сумской, 11Б, с 21:30.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото lizaalert.org
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе разыскивают 75-летнего мужчину.
Я уж думал Мотя потерялся. Но потом посмотрел фото - не похож.

Гость||

Инициалы у него три з. Zzz

Гость||

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112 оперативно тактических БПЛА

7 корабли и катера

1361 автомобильной техники

Гость||

Гость писал(a):

Инициалы у него три з. Zzz
Любит спать.

Имя: Гость
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