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Происшествия

На улице Калинина в Пензе загорелся дом

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В воскресенье, 3 апреля, в Пензе на улице Калинина загорелся дом. О ЧП в группе «Пенза live» социальной сети «ВКонтакте» сообщил очевидец.

По его словам, вспыхнуло строение, расположенное за остановкой «Улица Чкалова». На снимках, которыми он поделился, видно пламя, разгоревшееся за жилой застройкой.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Сообщение о пожаре спасатели получили в 19:55. Огонь охватил одноэтажный двухквартирный срубовый дом размером 80 кв. м. Пламя ликвидировали 26 человек, прибывших на пяти спецмашинах.

При пожаре никто не пострадал. Сейчас в обстоятельствах и причинах ЧП разбираются специалисты.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото 3 ГУ МЧС России по Пензенской области
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Гость||

Второй дом.

Гость||

Еще один дом решили убрать

Имя: Гость
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