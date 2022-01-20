В Пензе молодой водитель «Лады-Калины» сбил ребенка

20.01.2022 | 15:23

В среду, 19 января, в Пензе произошло ДТП с участием ребенка. Об этом сообщили в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД.

По предварительным данным, в 15:40 на улице Лозицкой, напротив дома № 30 в 2-м Виноградном проезде, 22-летний молодой человек, управлявший «Ладой-Калиной», наехал на 11-летнюю девочку.

Юная участница дорожного движения была госпитализирована с телесными повреждениями.

Обстоятельства и причины наезда на ребенка устанавливают специалисты.

Днем раньше участниками ДТП в Пензе стали еще два несовершеннолетних. Вечером 18 января на улице Окружной столкнулись Toyota и отечественная легковушка. Пострадали находившиеся в иномарке пассажиры - 17-летний юноша и 16-летняя девушка. Приехавшая на место аварии бригада медиков оказала им помощь на месте и отпустила.