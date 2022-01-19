На Окружной в ДТП пострадали двое детей

19.01.2022 | 20:12

Двое несовершеннолетних пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Пензе. На улице Окружной столкнулись отечественная легковушка и иномарка. Все случилось напротив дома № 163 в вечерний час пик.

«В результате происшествия два несовершеннолетних пассажира автомобиля Toyota, юноша 2004-го и девушка 2006 года рождения получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи были отпущены», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Сотрудники ГИБДД выясняют, что привело к аварии с двумя пострадавшими и кто виноват.