На Окружной в ДТП пострадали двое детей

Двое несовершеннолетних пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Пензе. На улице Окружной столкнулись отечественная легковушка и иномарка. Все случилось напротив дома № 163 в вечерний час пик.
«В результате происшествия два несовершеннолетних пассажира автомобиля Toyota, юноша 2004-го и девушка 2006 года рождения получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи были отпущены», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.
Сотрудники ГИБДД выясняют, что привело к аварии с двумя пострадавшими и кто виноват.
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