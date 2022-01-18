Стали известны подробности смертельного ДТП под Пензой

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД прокомментировали аварию, которая произошла в Бессоновском районе вечером в понедельник, 17 января.
Ранее кадры с места инцидента появились в пензенских пабликах. Очевидцы рассказали о том, что столкнулись три транспортных средства, на месте погиб водитель легковушки, которая после удара превратилась в груду металла.
По предварительным данным, ДТП случилось около 22:00 на 397-м километре дороги Нижний Новгород - Саратов. Участниками стали 32-летний мужчина за рулем Mercedes-Benz, 50-летний водитель Renault Magnum с полуприцепом, а также 29-летний автомобилист, управлявший грузовиком ГАЗ «Валдай».
В результате ДТП травмы получили водитель Mercedes (скончался от них на месте) и «Валдая» (был отпущен после оказания помощи).
Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.
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Возраст водителей- это подробности аварии??? Остальное все слово в слово опубликовали ранее