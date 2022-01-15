В Пензе при пожаре погибла пенсионерка, 11 человек эвакуировали

В субботу, 15 января, в пензенском микрорайоне Север случился пожар, унесший жизнь человека.
Сигнал о возгорании в двухэтажном шлакоблочном доме № 5 в проезде Павлова поступил на пульт дежурного МЧС в 13:00. Огонь охватил комнату площадью 30 кв. м в двухкомнатной квартире.
На тушение пожара прибыли 12 человек личного состава на 2 спецавтомобилях. Спасатели эвакуировали 11 жителей дома.
«Погибла хозяйка - женщина 1948 года рождения», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.
Причины и обстоятельства трагедии устанавливают специалисты.
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петух прилетел опять или его подняли