Происшествия

В Пензе при пожаре погибла пенсионерка, 11 человек эвакуировали

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В субботу, 15 января, в пензенском микрорайоне Север случился пожар, унесший жизнь человека.

Сигнал о возгорании в двухэтажном шлакоблочном доме № 5 в проезде Павлова поступил на пульт дежурного МЧС в 13:00. Огонь охватил комнату площадью 30 кв. м в двухкомнатной квартире.

На тушение пожара прибыли 12 человек личного состава на 2 спецавтомобилях. Спасатели эвакуировали 11 жителей дома.

«Погибла хозяйка - женщина 1948 года рождения», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливают специалисты.

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Источник — фото pixabay.com
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