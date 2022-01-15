В Пензе при пожаре погибла пенсионерка, 11 человек эвакуировали

15.01.2022 | 16:50

В субботу, 15 января, в пензенском микрорайоне Север случился пожар, унесший жизнь человека.

Сигнал о возгорании в двухэтажном шлакоблочном доме № 5 в проезде Павлова поступил на пульт дежурного МЧС в 13:00. Огонь охватил комнату площадью 30 кв. м в двухкомнатной квартире.

На тушение пожара прибыли 12 человек личного состава на 2 спецавтомобилях. Спасатели эвакуировали 11 жителей дома.

«Погибла хозяйка - женщина 1948 года рождения», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливают специалисты.