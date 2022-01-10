В ДТП на Свердловском мосту пострадала женщина-водитель

10.01.2022 | 19:32

В аварии на Свердловском мосту, произошедшей в Пензе вечером в понедельник, 10 января, пострадала женщина - водитель иномарки.

В региональном управлении ГИБДД уточнили, что инцидент произошел в 17:30. Столкнулись три транспортных средства: грузовая «Газель» (ей управлял 21-летний мужчина), «Лада-Калина» (за рулем находился гражданин в возрасте 61 года) и Land Rover (водитель - женщина 1984 года рождения).

«Она была осмотрена на месте ДТП и отпущена», - пояснили в УГИБДД.

По факту случившегося будет проведена проверка.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки» на 19:30, затруднения для движения транспорта на мосту сохраняются. Однако затор уже не такой серьезный, как за полчаса до этого.