Авария на Свердловском мосту спровоцировала затор в час пик

10.01.2022 | 18:57

Авария с участием трех автомобилей парализовала движение в юго-восточной части Пензы. Инцидент произошел вечером в понедельник, 10 января.

«ДТП в микрорайоне Пенза-III на мосту имени Свердлова. Столкнулись три автомобиля. В результате аварии, возможно, имеются пострадавшие. На место происшествия ехала скорая помощь», - рассказал очевидец в сообществе @penza_novosti в Instagram.

Участниками аварии стали две иномарки и грузовая «Газель». Все три машины получили серьезные механические повреждения.

Информация о возможных пострадавших пока не подтверждена. Сотрудникам регионального управления ГИБДД предстоит провести проверку и дать официальный комментарий по поводу произошедшего.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 18:55, движение по Свердловскому мосту, а также улицам Баумана, Свердлова, Гоголя и Тухачевского было затруднено. Пожаловались на затор и автомобилисты: «Перекрыто все движение в сторону станции Пенза-III. Образовались пробки из Терновки и от моста ГПЗ-24».