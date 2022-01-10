Происшествия

Авария на Свердловском мосту спровоцировала затор в час пик

Печать

Авария с участием трех автомобилей парализовала движение в юго-восточной части Пензы. Инцидент произошел вечером в понедельник, 10 января.

«ДТП в микрорайоне Пенза-III на мосту имени Свердлова. Столкнулись три автомобиля. В результате аварии, возможно, имеются пострадавшие. На место происшествия ехала скорая помощь», - рассказал очевидец в сообществе @penza_novosti в Instagram.

Участниками аварии стали две иномарки и грузовая «Газель». Все три машины получили серьезные механические повреждения.

Информация о возможных пострадавших пока не подтверждена. Сотрудникам регионального управления ГИБДД предстоит провести проверку и дать официальный комментарий по поводу произошедшего.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 18:55, движение по Свердловскому мосту, а также улицам Баумана, Свердлова, Гоголя и Тухачевского было затруднено. Пожаловались на затор и автомобилисты: «Перекрыто все движение в сторону станции Пенза-III. Образовались пробки из Терновки и от моста ГПЗ-24».

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — видео @aleksandr_mogilin, @penza_novosti
0
0
0
0
 
Гость||

Буртас.Будь внимателен и осторожен.Береги себя.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте