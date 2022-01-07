Прокуратура организовала проверку после гибели двоих мужчин на Мира

07.01.2022 | 09:56

В Пензе прокуратура организовала проверку после трагедии на Западной Поляне, которая случилась в ночь с 6 на 7 января.

Предварительно установлено, что поздно вечером 6-го числа в квартире на 5-м этаже дома № 10 на улице Мира произошел хлопок газа. Внутри обнаружили тела двоих мужчин. 25 человек были эвакуированы.

«В ходе проверки прокуратурой будут установлены обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного содержания и использования газового оборудования. При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

На место трагедии ночью выехали чиновники. По поручению губернатора на базе гимназии № 53 создали эвакуационный пункт для пострадавших жильцов.

Сотрудники скорой помощи, полиции и горадминистрации провели поквартирный обход граждан. Представителям ГЖИ и УК поручено провести обследование дома. По предварительным данным, несущие конструкции дома не повреждены, однако это предстоит подтвердить специалистам.