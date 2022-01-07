Происшествия

Прокуратура организовала проверку после гибели двоих мужчин на Мира

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В Пензе прокуратура организовала проверку после трагедии на Западной Поляне, которая случилась в ночь с 6 на 7 января.

Предварительно установлено, что поздно вечером 6-го числа в квартире на 5-м этаже дома № 10 на улице Мира произошел хлопок газа. Внутри обнаружили тела двоих мужчин. 25 человек были эвакуированы.

«В ходе проверки прокуратурой будут установлены обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного содержания и использования газового оборудования. При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

На место трагедии ночью выехали чиновники. По поручению губернатора на базе гимназии № 53 создали эвакуационный пункт для пострадавших жильцов.

Сотрудники скорой помощи, полиции и горадминистрации провели поквартирный обход граждан. Представителям ГЖИ и УК поручено провести обследование дома. По предварительным данным, несущие конструкции дома не повреждены, однако это предстоит подтвердить специалистам.

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Источник — фото ГУ МЧС России по Пензенской области
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Гость||

Жрецов рпц надо к ответу привлекать.

Это в день рождения их божества бабахнуло!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

№ 10 на улице Мира произошел хлопок газа. Внутри обнаружили тела двоих мужчин.
Точно ХЛОПОК?

Гость||

Шалуны, хлопок это когда вы в тубзике дрищите, а когда два трупа, это взрыв.

Гость||

По данным мчс, пожар! Получается загорелось, потом что то бахнуло, а то что там наркоман и алкаш жил?… очень интересная версия по словам сми…..

Гость||

Когда взрывается газ в доме, окна выносит не в 1 квартире, кто то видео разбитые окна?.

Гость||

Произошёл хлопок и отрицательный рост населения.

Гость||

Антиреаотность в хлопках и отрицательном росте?

Гость||

Новость в 07.18 - "взрыв"! Новость в 09.56 - "хлопок"! Ну-ну...В одном событии уже заврались...

Имя: Гость
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