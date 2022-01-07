Происшествия

Появились фото из квартиры на ул. Мира, где произошел хлопок газа

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По факту гибели двоих мужчин в результате хлопка газа и возгорания в многоквартирном доме на улице Мира, 10, в Пензе возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Дело завели по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Заниматься им будет отдел по расследованию особо важных дел.

«В настоящее время следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия с привлечением сотрудников МЧС и газовой службы. Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) как работников организации, отвечающей за оказание услуг, так и собственника жилого помещения», - уточнила Татьяна Махницкая.

Трагедия случилась в ночь с 6 на 7 января. Сигнал о ней поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 22:39. В квартире на пятом этаже обнаружили тела двоих мужчин. 25 человек эвакуировали.

На базе гимназии № 53 создали эвакуационный пункт для пострадавших жильцов. Сотрудники скорой помощи, полиции и горадминистрации провели поквартирный обход граждан. Представителям ГЖИ и УК поручено провести обследование дома. По предварительным данным, несущие конструкции дома не повреждены, однако это предстоит подтвердить специалистам.

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

Хлоп хлоп, Олежек.

Гость||

Чиновничьий язык.

Гость||

Нехило хлопнули.

Гость||

Пора подавать в суд на редакторов и чиновников за фейковую новость. Не "хлопок" а ОБЪЁМНЫЙ ВЗРЫВ или техническом языком ДЕТОНАЦИЯ ГАЗО-ВОЗДУШНОЙ СМЕСИ. Это они так статистику маскируют , твари.

Гость||

Рождественский салют.( Электорат уже неделю квасит, чего хорошего можно ждать...

Гость||

Очень мутно всё написано. Непрофессионально. Взрыв газовой колонки или потолки устанавливали?

Гость||

Хлопок??? Да это взрыв набравшегося газа в помещении судя по фоткам.

Гость||

А вот мне всегда интересно в этих случаях, неужели жильцы дома и управляющая компания не следят за состоянием газового оборудования в доме? уж сколько подобных трагедий не раз по стране происходило, разной степени тяжести, а сознательность в людях всё не просыпается. В буквальном смысле, "пока гром не грянет"... У нас управляйка по 2 раза в год специалистов нанимает, чтобы по всем подъездам ходили и проверяли состояние колонок и дымоходов. И ттт, вроде пока без происшествий. А те кому на свою безопасность наплевать, потом разгребают последствия собственной беспечности.

Гость||

Олежек, это не хлопок а взрыв заполненного газом помещения.

Гость||

Это Пук с испорченной рыбы

Гость||

Да,КАК же так можно пердануть?????

Гость||

А по виду взрыв самый настоящий, не вводите в заблуждение. Или пусть сразу делают ремонт таких квартир, типа вообще ничего не было.

Гость||

Хлопок... шлепок... похоже, дебилы какие-то новость писали.

Гость||

А про пожары будут писать что бы скрыть неприглядную статистику что произошел не пожар , а зкзотермическая реакция окисления!?

Гость||

Пердячий пар всему виной

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Имя: Гость
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