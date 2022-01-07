Появились фото из квартиры на ул. Мира, где произошел хлопок газа

07.01.2022 | 10:13

По факту гибели двоих мужчин в результате хлопка газа и возгорания в многоквартирном доме на улице Мира, 10, в Пензе возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Дело завели по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Заниматься им будет отдел по расследованию особо важных дел.

«В настоящее время следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия с привлечением сотрудников МЧС и газовой службы. Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) как работников организации, отвечающей за оказание услуг, так и собственника жилого помещения», - уточнила Татьяна Махницкая.

Трагедия случилась в ночь с 6 на 7 января. Сигнал о ней поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 22:39. В квартире на пятом этаже обнаружили тела двоих мужчин. 25 человек эвакуировали.

На базе гимназии № 53 создали эвакуационный пункт для пострадавших жильцов. Сотрудники скорой помощи, полиции и горадминистрации провели поквартирный обход граждан. Представителям ГЖИ и УК поручено провести обследование дома. По предварительным данным, несущие конструкции дома не повреждены, однако это предстоит подтвердить специалистам.