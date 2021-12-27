В пищеблоке больницы в Заречном произошел пожар

27.12.2021 | 10:16

В медико-санитарной части № 59 в Заречном потушили пожар. Инцидент произошел в пятницу, 24 декабря, однако известно о нем стало лишь утром 27-го числа.

О возгорании в пищеблоке лечебного учреждения спасателям сообщил кухонный работник.

«На место выехало 9 единиц техники и 26 человек личного состава. Пожарные обнаружили, что из открытых дверей здания идет густой черный дым, а в оконном проеме видны отблески пламени. Трое сотрудников пищеблока, которые находились на улице, сообщили, что людей в здании нет», - уточнил портал «Заречье сегодня».

Пламя оперативно потушили. Общая площадь возгорания составила 5 кв. м.

В результате ЧП оказалось повреждено оборудование пищеблока, стены и потолок закоптило. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара и подсчитывают нанесенный ущерб.