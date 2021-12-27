Сетевое издание|18+|Понедельник|27 дек 2021|11:03
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-13oC
-12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-14oC
-13oC
Завтра | Облачно |

Происшествия

В пищеблоке больницы в Заречном произошел пожар

Печать

В медико-санитарной части № 59 в Заречном потушили пожар. Инцидент произошел в пятницу, 24 декабря, однако известно о нем стало лишь утром 27-го числа.

О возгорании в пищеблоке лечебного учреждения спасателям сообщил кухонный работник.

«На место выехало 9 единиц техники и 26 человек личного состава. Пожарные обнаружили, что из открытых дверей здания идет густой черный дым, а в оконном проеме видны отблески пламени. Трое сотрудников пищеблока, которые находились на улице, сообщили, что людей в здании нет», - уточнил портал «Заречье сегодня».

Пламя оперативно потушили. Общая площадь возгорания составила 5 кв. м.

В результате ЧП оказалось повреждено оборудование пищеблока, стены и потолок закоптило. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара и подсчитывают нанесенный ущерб.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Кашка подгорела

Гость||

Гость писал(a):

Кашка подгорела
Каша «Дружба».

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте