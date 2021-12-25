В Пензе прекращены поиски 10-летней девочки

Школьница, пропавшая в Пензе во время прогулки, нашлась.
Об этом сообщается на странице регионального отделения «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».
Девочка потерялась в субботу, 25 декабря. Ее искали и сотрудники полиции, и волонтеры.
«Найдена, жива! Всем большое спасибо за помощь», - сообщили поисковики около 15:40.
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