В Пензе прекращены поиски 10-летней девочки

25.12.2021 | 15:42

Школьница, пропавшая в Пензе во время прогулки, нашлась.

Об этом сообщается на странице регионального отделения «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Девочка потерялась в субботу, 25 декабря. Ее искали и сотрудники полиции, и волонтеры.

«Найдена, жива! Всем большое спасибо за помощь», - сообщили поисковики около 15:40.